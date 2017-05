Nantes On lui vole son passeport parce qu’il doit de l’argent

0

La brigade anticriminalité est patrouille à Nantes, samedi 27 mai, en fin d’après-midi quand ils croisent un homme qui tente d’arracher le sac à main d’une femme. En réalité, l’homme de 23 ans se disputait avec la compagne et tentait de la retenir. Alcoolisé, l’individu est placé en garde à vue. L’interpellation est assez musclée et un policier est légèrement blessé au poignet. Les forces de l’ordre trouvent sur lui deux smartphones, ainsi qu’un passeport qui n’est pas à son nom.

Dans la nuit, un autre homme se présente au commissariat pour signaler le vol de son passeport. Il s’agit bien du passeport retrouvé sur le jeune homme en garde à vue. Les deux hommes se connaissent et le premier aurait extorqué son passeport au second pour l’obliger à payer une dette qu’il avait envers lui.