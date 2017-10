Nantes Opération anti-squat dans une tour des quartiers Nord

0

Les habitants et usagers de la rue Samuel-de-Champlain, dans les quartiers Nord à Nantes, ont vu débarquer des véhicules de police en nombre, ce mardi matin. Équipages de la police nationale et camions de CRS bouclent la zone autour du numéro 4 de la rue, un immeuble dont certains appartements vides sont régulièrement squattés et qui a récemment fait l'objet de travaux (pose de grillages dans les escaliers extérieurs) pour éviter les caillassages sur les patrouilles de police.

31 policiers de Nantes et 73 CRS sont mobilisés. Ils ont visité l'ensemble des logements vacants, qui servent parfois pour le deal de stupéfiants (Ndlr : des emballages suspects ont été saisis), et ont procédé à l'enlèvement d'un scooter.