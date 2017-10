Nantes Opération anti-squat dans une tour des quartiers Nord

0

Les habitants et usagers de la rue Samuel-de-Champlain, dans les quartiers Nord à Nantes, ont vu débarquer des véhicules de police en nombre, ce mardi matin. Équipages de la police nationale et camions de CRS bouclent la zone autour du numéro 4 de la rue, un immeuble dont certains appartements sont régulièrement squattés et qui a récemment fait l'objet de travaux (pose de grillages dans les escaliers extérieurs) pour éviter les caillassages sur les patrouilles de police.