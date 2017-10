Nantes Bientôt 16 € le billet de train OUIGO pour faire Nantes-Paris (centre)

0

Dans le cadre de son extension, OUIGO proposera aux clients, à partir du 10 décembre, des voyages depuis Paris Montparnasse (Hall 3 - Accès Vaugirard), première gare depuis le centre de Paris vers Bordeaux, Nantes et Rennes.

Ces ventes d'hiver OUIGO, l’offre low-cost grande vitesse de SNCF, seront ouvertes à tous les voyageurs à partir du 3 octobre. Dès demain, il sera possible de réserver ses billets de trains au départ de Paris Montparnasse à partir de 16€ pour les adultes et un tarif fixe de 8€ pour les enfants - pour rejoindre Bordeaux, Nantes et Rennes. Ce qui est un peu moins attractif, du poit de vue du prix, que les tarifs de départ de OUIGO (19 destinations en France à partir de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants).

« Paris Montparnasse est pour nous une étape majeure ! Nous avons l’ambition de continuer à amplifier notre offre low-cost pour atteindre d’ici à 2020, 25% du trafic grande vitesse en France. Fin 2018, nous aurons parcouru la moitié du chemin, puisque OUIGO représentera déjà 18% du trafic grande vitesse. » affrme Rachel Picard, Directrice Générale de Voyages SNCF.

Trois nouvelles destinations seront également proposées : Poitiers, Saint-Pierre-des-Corps (Tours) et Laval.