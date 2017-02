Nantes Ouverture du restaurant Aristide aujourd'hui

0

Aristide bonjour. Le nouvel établissement qui remplace le Palatium et l'Annesso ouvre officiellement ses portes ce matin. Après quatre mois de travaux, l'établissement a été remis aux normes et entièrement revisité. Atypique avec ses trois ambiances, il accueillera ses clients dans une brasserie bistronomique bleue, dans un bar blanc et un bistrot rouge. Bleu, blanc, rouge, comme les couleurs du drapeau français et comme la cuisine française simple et revisitée que proposera l'établissement dès ce midi. Hier, c'était encore la grande effervescence et tout le monde s'affairait pour que tout soit parfait ce midi. Mais il y a toujours des aléas lors d'une ouverture et l'établissement va prendre ses marques petite à petit, ses clients vont se l'approprier, l'adopter. Mais l'ensemble est séduisant, attire bien des regards et devrait séduirerapidement bon nombre de Nantais nostalgiques des grandes heures de la Rôtisserie.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce vendredi 3 février 2017