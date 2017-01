Nantes Paco Tyson, festival de musiques électronoques, prélude samedi

Place au « Paco Tyson Tour », festival de toutes les musiques électroniques, le samedi 14 janvier à partir de 21 heures dans une dizaine de bars de Nantes. Il s'agit d'un "apéro préambule" à un nouveau et futur rendez-vous nantais qui aura lieu les 14 et 15 avril avec une brochette de stars internationales. Pour l’heure, ce samedi, la musique sera présente dans les bars suivants : Cour 87, Le Corneille, Monsieur Roger, Modjo, La Maison Café, Le Bar du Coin, Kitkat Bar, CafK, Le Narcisse. Avec la possibilité de gagner deux pass.

Ben Klock, Derrick May et Maelstrom

La première édition du "Paco Tyson", organisée par deux figures de la nuit nantaise C.H.I.C.H.I. et Discord est donc un nouveau rendez-vous nantais dédié à toutes les musiques électroniques qui attend 10 000 festivaliers ( 5 000 par soir). Le Paco Tyson Tour est une bonne occasion de faire connaissance avec ce festival qui accueillera sur le site des Grandes Écoles la superstar allemande Ben Klock, l’ambassadeur de la techno de Detroit Derrick May ou encore le Nantais que l’on ne présente plus Maelstrom.

Paco Tyson c'est Trois, scènes, deux nuits, un festival

Le vendredi 14 avril de 20h à 6h : trois floors sous chapiteau : Techno, House et Hard (Tribe, Frenchcore, Shranz, Hardtek, Hardcore). Avec Derrick May Unforeseen Alliance, Paul Ritch, Maelstrom VS Discord, Combe, Les Fantastiks, Joy Orbison, Molly, Omar S, C.H.I.C.H.I., Siler, Atemi, Môme, The Sickest Squad, Dsp Live System, Fernanda Martins, Beun's, Ansefal, Unit.

Le samedi 15 avril

Ben Klock, The Driver aka Manu Le Malin, Tobias, Inigo Kennedy, Animal Tribe aka Juub & Pap, Nicolas Lutz, Detroit Swindle, Mike Servito, Bloody L, Alëx, Captain Hook, A-Team Aka Bliss & Painkiller, Coming Soon!!!, Alqa Wakké, Nik Off, Gambass

Lieu : Atlanpole près du parc de la Chantrerie.

Tous les Pass sont disponibles ici: http://www.digitick.com/index-css5-festivalpacotyson-pg1.html