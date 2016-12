Nantes Participez au concours de la plus belle photo de L'Odyssée des rêves

0

A l'occasion du son et lumière L'Odyssée des rêves, l’association LumiNantes et Presse Océan vous proposent un concours de la plus belle photo du spectacle. Pour participer, postez vos images du spectacle sur le réseau social Instagram avec le hashtag #concoursODR2016.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour poster vos photos. Un jury choisira parmi les plus beaux clichés. Le premier prix sera un tirage 20x20 cm, avec un encadrement haut de gamme, réalisé par L’Eclat de Verre à Nantes, partenaire de l’événement. Le deuxième prix sera un tiré à part dédicacé d’une œuvre du peintre Vertavien Alain Thomas. Troisième prix : un livre d’art dédicacé d’Alain Thomas. Les photos primées seront par ailleurs publiées dans Presse Océan et sur presseocean.fr.

Plus d'informations dans Presse Océan ce mardi 27 décembre.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.