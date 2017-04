Nantes « Pas comme des loups », film de Vincent Pouplard en avant-première

0

Vendredi distribution, Les films du Balibari, Vincent Pouplard et Emmanuelle Jacq présentent « Pas comme des loups », un film de Vincent Pouplard ce 3 avril à 20 h 45 au cinéma Le Concorde à Nantes.

Suivant un groupe de jeunes d’où se dégagent peu à peu deux jumeaux qui ont connu la captivité, la fuite et les structures de réinsertion, ce documentaire condense en une heure une évolution qui a duré plusieurs années, menant des adolescents de la délinquance à une réflexion sur la société et sur la vie. Le travail sur eux mêmes passe par un travail sur l’expression, écrite et orale. En renonçant à un récit linéaire, en dégageant des points forts et en calquant la structure du film sur les avancées de ses personnages sans oublier le poids du passé, Vincent Pouplard nous propose un documentaire atypique. Sur un sujet souvent caricaturé dans les médias il trouve la forme qui donne à l’optimisme humaniste du message une authenticité sans mièvrerie.



Un documentaire de 59 minutes. En sortie nationale au cinéma Le Concorde du 12 au 25 avril.