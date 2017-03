Nantes Pas de défilé pour le carnaval des enfants, mais des animations

0

Les 17 associations de carnavaliers et l’ensemble des bénévoles regroupés au sein de l’association NEMO invitent le public à découvrir la nouvelle édition du Carnaval de Nantes qui célèbrera les Arts et les Métiers.

Le Carnaval mettra à l’honneur la création, l’art, l’artisanat, et l’invention au travers de 14 chars et un groupe de 10 grosses têtes, au rythme de fanfares et de batucadas (6 groupes de musique par défilé).

Rendez-vous dimanche 2 avril à 14h30 pour le carnaval de jour et samedi 8 avril à 21h pour le carnaval de nuit au départ du cours Saint-Pierre.

Sécurité

Une attention particulière est portée sur le dispositif de sécurité. Le cours Saint-André, où seront stationnés les chars pour les défilés, ne sera pas accessible au public, ni avant ni après les défilés.

Animations pour les enfants

En revanche, pas de défilé pour le carnaval des enfants qui aura lieu le mercredi 5 avril (14 h - 17 h). Des animations seront proposées sur le cours : pêche à l’épuisette, maquillade, structure gonflable... Un goûter leur sera offert à 16 h.