Nantes Pas de déplacement à la Beaujoire pour les Bordelais

Pour la deuxième année consécutive, les supporters bordelais sont interdits de séjour à Nantes. C'est en tout cas l'arrêté qu'a pris la préfecture de Loire-Atlantique qui interdit à toute personne se prévalant supporter des Girondins de venir dans le centre ville et aux abords de la Beaujoire, du samedi 15 avril à 15 h au dimanche 16 avril à 23 h 59. Le club bordelais affirme "regretter cette décision et aurait aimé que ses supporters puissent se rendre à Nantes dans une rencontre importante dans la course à l’Europe."

Déjà la saison dernière, en hanvier 2016, les supporters des Girondins n'avaient pu se rendre au stade de la Beaujoire. Cette mesure s’inscrivait dans le contexte de l’état d’urgence, pour lequel les forces de l’ordre étaient "particulièrement mobilisées". Mais elle résultait surtout du passif existant entre les ultras des deux clubs, qui s’étaient livrés à des affrontements à plusiuers reprises depuis 2013.

Les supporters nantais seront donc les seuls à mettre de l'ambiance dimanche à 15 h.