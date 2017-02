Nantes Pas de train pour La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne avant 11 heure

0

Un nouvel avis de tempête est annoncé pour samedi 4 février, entre 5 h et 11 h, dans le département de la Vendée.

Par mesure de sécurité, la SNCF a préféré annuler cinq trains qui devaient effectuer la liaison entre Nantes et La Roche-sur-Yon et entre Nantes et Les Sables d'Olonne, entre 7 h 17 et 10 h 30, afin de s'assurer qu'aucun arbre ne soit tombé sur les rails. Des autocars de substitution ont été mis en place.

Le reste des lignes fonctionnent normalement dans le département.