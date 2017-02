Nantes Pas un jour sans une photo, avec Alexandre Bonno

0

Il ne sort jamais sans son appareil photo. Et publie chaque jour un nouveau cliché de Nantes. Le titre de sa série ? "Une photo par jour pendant un an. Rencontre.



Il n’a pas fait de détour, pour une fois. Pour venir à Presse Océan, Alexandre Bonno a filé droit.

Le photographe amateur aime se perdre dans les « chemins de traverse », la nuit, de préférence. « Pour aller au travail, au plus court, normalement, il me faudrait prendre le Navibus », sourit le chef de projet, qui travaille « dans une boîte nantaise qui fabrique des sites web » (« Le phare », pour ne pas la nommer). Mais il lui préfère le vélo."Pour aller d'un point A à un point B, moi je fais des zigzags", sourit-il encore.

Il suffit de parcourir sa galerie (*) pour s’en apercevoir. Alexandre Bonno ne prémédite rien. Mais il s’est lancé un défi, en août dernier. « Je me suis dit que j’allais publier une photo chaque jour pendant un an. Ce n’est pas toujours simple, mais ça oblige à regarder autour de soi. Y compris les choses ou les lieux qu’on ne regarde plus. Et j’aime bien ça. »

Il ne sort jamais sans son précieux Ricoh GR, un appareil discret, que les férus de « photos de rue » connaissent bien. « C’est bien simple, même pour aller à la boulangerie, je l’emmène avec moi ! », rigole-t-il...

(*) Pour voir ses photos, c'est par ici : www.alexandrebonno.fr

