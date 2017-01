Nantes Pascal Rophé confirmé à la tête de l'ONPL jusqu'en 2020

0

ce midiAntoine Chéreau, le président de l'Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL), a annoncé ce midi le renouvellement du contrat du chef Pascal Rophé jusqu'en 2020. "Il sera chargé d'organiser la stratégie de l'orchestre pour les prochaines années". Seul chef Français avec celui de l'orchestre de Lille, Pascal Rophé s'appuiera sur quatre axes de travail : la qualité, la proximité, l'audience et la notoriété. Le chef, fier du soutien des institutions, évoque un amour réciproque entre l'orchestre et les collectivités. "Je vais chercher à attirer les meilleurs artistes avec les contraintes budgétaires qui me sont imposées. Mais si l'ONPL progresse, les plus grands auront envie de venir".