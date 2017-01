Nantes "Patients", le 1er film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

0

Grand Corps Malade (de son vrai nom Fabien Marsaud) et Mehdi Idir, son ami d’enfance et réalisateur de ses clips, ont réalisé « Patients »leur premier long-métreage à deux. Une adaptation réussie du livre du slammeur qui raconte son année dans un centre de rééducation pour les personnes tétraplégiques, il y a vingt ans. « Ce n’est surtout pas un biopic mais l’histoire de cette année passée là-bas, tous les personnages existent en vrai», expliquait-il hier soir au restaurant le 1. Il était présent à Nantes avec le co-réalisateur et les comédiens Pablo Pauly, Soufiane Guerrab afin de présenter une avant-première au Gaumont. Patients sort le 1er mars.