Nantes Patrick Deville à la librairie Coiffard ce mardi 3 octobre

Patrick Deville est un plus qu'un auteur, il est un grand voyageur à l'esprit cosmopolite. Né en 1957, il a publié une douzaine de romans traduits dans de nombreuses langues dont Peste et Choléra. Son nouveau roman Taba-Taba, aux éditions du Seuil, commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au début des années 1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boiteux, dont le père est administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un ancien de la marine qui, se balançant d’arrière en avant, répète sans cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba. À partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de l’Histoire. Car la France, ce n’est pas seulement l’Hexagone : le narrateur se promène autour de la planète, pour rappeler l’épopée coloniale avec ses désastres mais aussi ses entreprises audacieuses (canal de Suez, de Panamá). Cette grande fresque romanesque va de Napoléon III aux attentats qui ont ensanglanté récemment le pays, en passant par la Grande Guerre et ses tranchées, puis par le Front populaire, la Débâcle, l’Occupation, la Résistance, le Vercors, la Libération.

Rencontre à 19 h suivie d’une signature. Rencontre animée par Antoine George, membre de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Au Tome 1 de la librairie Coiffard.