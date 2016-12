Nantes Paul Preumont, directeur artistique de La Cloche, sur le pont

0

Paul Preumont, le directeur artistique de la revue nantaise, est sur le pont. Ce soir, c'est la première à la Carrière à Saint-Herblain..

La Cloche... Ça déménage ! Et cette année, les nouveautés -et pas des moindres- sont au rendez-vous de la 122e année d'existence du célèbre cabaret nantais. L'arrivée à la Carrière à Saint-Herblain marque un tournant dans la vie de la troupe. « Après 15 ans à La Beaujoire, nous trouvons une salle de spectacle confortable à l'acoustique parfaite se réjouit Paul Preumont. C'est très appréciable à la fois pour nous et les spectateurs ».

Certes la machine est bien huilée mais un petit temps d'adaptation fut nécessaire. Il a fallu trouver ses marques. « C'est normal, la salle est différente avec une jauge plus petite (700 places, ndlr) précise le directeur artistique. Pour le stockage des costumes et décors c'est plus difficile mais la configuration cabaret avec des petites tables ne change pas ». Celle du spectacle non plus. « C'est une succession de tableaux musicaux et de saynètes où l'on traite de l'actualité de l'année, locale, nationale et internationale ». Avec l'humour, en filigrane. « Même si les thèmes abordés sont parfois sérieux, cela reste un divertissement ». NDDL s'invite dans la danse avec la journaliste Perry Scope. « Sur la place du village, c'est jour de marché, elle enquête auprès des commerçants. Les Zadistes sont là aussi ».

