Nantes Permanence de François de Rugy vandalisée : quatre condamnations

Dans la nuit du 22 février 2016, vers 1 heure du matin, la vitrine de la permanence du député écologiste François de Rugy, installée rue Paul-Bellamy, à Nantes, avait été vandalisée, brisée par des coups de pied et à l'aide d'objets non identifiés.



Quatre hommes de 19 à 28 ans, avaient été interpellés dans la foulée. Trois d’entre eux comparaissaient ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nantes pour ces dégradations et le refus de se soumettre aux relevés de leurs empreintes génétiques. Le quatrième, lui, se trouve actuellement au Canada. L’audience a duré plus six heures. Ils ont tous été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de deux mois de prison avec sursis à trois mois de prison ferme.