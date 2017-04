Nantes Pétition pour la présence postale : la CGT fait son marché

0

Le syndicat départemental CGT FAPT 44 était présent ce samedi matin sur le marché de la Petite-Hollande, l'un des plus importants de Nantes. Son objectif : informer la population sur l'annonce de la fermeture conséquente de bureaux de poste dans l'agglomération nantaise ("neuf officiellement, mais officieusement c'est quinze, soit plus d'un quart du réseau"), au travers d'une distribution de tracts et de la signature d'une pétition "pour le maintien d'un véritable service public postal".

Déjà présent le samedi précédent au marché de la Chabossière à Couëron (250 signatures), le syndicat battra de nouveau le pavé ce mardi devant les bureaux de poste de Zola, Chantenay et Rollin à Nantes, puis le vendredi 5 mai à Orvault Petit-Chantilly où il cherchera à "interpeller les entreprises" qui viendront y déposer leur courrier dans l'après-midi.