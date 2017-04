Nantes Petits et grands chouchoutés à la foire

0

L'association Jeunesse France Japon va donner un aperçu de la culture japonaise pendant la foire pour les familles.

Origami, kirigami, shogi, hanafuda... Manuel Yvisa et Julien Kaliszczack jonglent avec les arts et jeux traditionnels japonais. Membres de l'association Jeunesse France Japon, les deux jeunes hommes ont tous les deux rencontré le Japon par des biais différents, Manuel par les mangas et Julien par le shogi, le jeu d'échec japonais traditionnel.

Plus d'infos dans nos colonnes ce dimanche 9 avril.