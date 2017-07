Nantes Philippe Clément et le LC Club, c’est fini

0

Philippe Clément fait un choix de vie : il tourne la page du LC Club. Dernière soirée au Téo ce samedi.

L’anniversaire des dix ans du LC Club, mi-juillet, aura été le chant du cygne pour la plus grande discothèque de l’ouest. Elle est fermée depuis. Samedi, la dernière soirée sera organisée au Téo, le restaurant attenant. « Un bel hommage à Gaëlle (sa compagne décédée, ndlr) avec qui je l’avais créé », souligne Philippe Clément.

Philippe Clément, le « roi de la nuit » veut privilégier sa vie de famille

« Le roi de la nuit » comme l’avait surnommé Jacky, ancien boss du Marlowe, met fin à 22 ans non-stop de discothèque (12 ans au Quai West, 10 au LC), non sans nostalgie. « C’est un choix personnel. Il m’est difficile de continuer le jour à la Cantine du VAN et le soir au LC. Lou, ma fille, a 12 ans. Il me faut faire un break pour son éducation, pour notre bien-être ».

S’il garde la même passion et la même envie, Philippe Clément ne regrette rien. « J’ai vécu tellement de beaux moments. Au Quai West, il y avait une vraie ambiance de copains.»

L'interview exclusive est à retrouver vendredi 21 juillet dans les colonnes de Presse Océan.