Nantes [Photos] Une princesse et un cheval sur le quai d'Aiguillon

Un cheval de Troie, une princesse sur un plateau ou encore un bus surchargé...le fresque d'Ador et Semor prend forme sur le quai d'Aiguillon.

Après quatre jours de travail, les deux artistes Ador et Semor ont déjà donné vie à plusieurs personnages de leur fresque monumentale. Déjà, les niveaux de gris réalisés à la bombe impressionnent.

De multiples détails se dévoilent au fur et à mesure de l'observation : " On ne veut pas donner une interprétation fermée de chaque personnage remarque Semor. C'est ouvert et on laisse volontairement le doute : chacun interprétera nos dessins comme il le sent."

Les deux artistes ont encore une bonne semaine de travail devant eux.

La fresque d'Ador et Semor pour le VAN est déjà bien avancée