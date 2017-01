Nantes Placé deux fois en garde à vue en moins de 24 heures

0

Premier acte, jeudi à 13 h 45. Un homme dérobe des feutres dans la vitrine d'une boutique de la rue Lafayette, en centre-ville de Nantes. Il les met dans sa poche et sort du magasin en direction de la place Aristide-Briand.

La gérante le poursuit. Lui demande la restitution des marqueurs. Il la frappe à coups de cahier sur la tête avant de s'enfuir. D'autres commerçants voisins lui viennent en aide et maîtrisent l'individu. Cet homme de 24 ans, se disant musicien. Placé en garde à vue, il se met nu dans sa cellule, assurant avoir chaud ! Il reconnaît les faits et retrouve la liberté vers 17 heures, avec une convocation devant le tribunal correctionnel.

Deuxième acte ce vendredi matin, vers 10 heures. Le même homme renverse violemment les tables et chaises de la terrasse d'un café rue de la Marne. Il menace le gérant avec sa guitare, puis insulte et menace à plusieurs reprises les employés. Il est donc à nouveau interpellé et placé en garde à vue.