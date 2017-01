0

Le mouvement L214, installé place du Commerce fait aussi des câlins gratuits cet après-midi, place du Commerce, avec une poule génate. "Nous sommes là pour faire comprendre le lien aux gens entre ce qu'is mangent et la cruauté des animaux tués", expliquent Catherine Guillou et Laurie Pageaud, deux membres de cette association. "Nous proposons aux français de prendre de bonnes résolutions en faveur des animaux. Ne pas manger de viande, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour la planète et pour la santé". Et de rappeler que les images choquantes des différents abattoirs dont les pratiques ont été dévoilées par L214 ou celles de l’enfer que vivent les poules en cage, ont pu mettre en lumière des pratiques routinières extrêmement violentes et suscité de nombreuses interrogations quant à nos modes de consommation.