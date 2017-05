Nantes" Plateforme solaire" : votre toiture a du potentiel !

0

« La plateforme solaire » accompagne particuliers et entreprises pour l'installation de panneaux solaires.

Cet outil, conçu par la start-up parisienne In Sun we trust, permet aux habitants de la métropole de découvrir « les bienfaits du solaire ». « L'idée de cette plateforme est née du constat que peu de particuliers, faute d'informations, investissaient dans des panneaux solaires contrairement aux entreprises explique David Callegari, un des créateurs de In Sun we trust. Notre plateforme est très facile d'utilisation et offre à tout un chacun une estimation réaliste de la rentabilité de leur projet d'énergie solaire ».

La plateforme, comment ça marche ?

C'est simple. Chaque personne renseigne son adresse pour obtenir le potentiel solaire de sa toiture soit la quantité d'énergie que le soleil transmet. Chaque bâtiment étant modélisé en 2D, l'ensoleillement reçu par la toiture est immédiatement visible tout comme les zones d'ombrages (autres bâtiments ou végétation).

Plus d'infos ce samedi 27 mai dans Presse-Océan et en version numérique