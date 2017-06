Nantes Plus de 4 000 personnes durant trois jours au Web2Day

0

Chaque année, l’affluence franchit un nouveau palier au Web2Day. 3 400 personnes étaient venues en 2016 au festival des acteurs du numérique. Elles devraient être plus de 4 000 durant les trois jours de cette 9e édition à Stereolux. Il ne reste que quelques places. Plus de 200 conférences sont programmées, sur neuf scènes. Le village d’exposants couvre 3 500 m² sous les nefs. Une centaine de bénévoles est mobilisée. Les conférences et ateliers vont se succéder au fil de cinq univers : start-up et entrepreneuriat ; marketing et médias ; corporate et retail (commerce) ; société, technologie et design. Des casques de traduction instantanée sont disponibles à l’accueil du festival pour suivre différentes conférences données en anglais. Plusieurs personnalités sont annoncées : Alma Guirao, Bas Van Abel, Denis Clodic, Audrey Fleury, Quentin Lechemia, David Choukroune, Raodath Aminou…

