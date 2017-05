Nantes Pop. Le groupe Brume les 23 et 24 mai au TNT

0

Brume, c’est la rencontre de trois personnalités musicales venues de la chanson, de la pop et du rock : Marie Normand, chanteuse, auteure (plus de 300 dates avec Cap au Nord et George), Cécile C et Vincent Pichon, la bassiste-chanteuse et le guitariste-chanteur du groupe rock-pop Howlin’ Blacksheep.

« Une voix qui s’enroule comme un sortilège dans les arpèges d’une guitare électrique et qui flirte avec les vibrations d’une basse. Un piano dans le lointain, une voix qui s’élève en vocalises légères, des harmonies subtiles qui se frôlent. Un nuage de mots familiers, piquants, dénudés, qui s’échappent d’un rêve lucide d’où émergent des aspérités, des obliques ».

En concert le mardi 23 et le mercredi 24 mai à 21h. Au TNT, 11 allée de la Maison Rouge, Nantes

De 6 à 9 € - Tout public Réservations www.tntheatre.com