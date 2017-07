Nantes Possible de se faire livrer son pique-nique dans deux parcs de la ville

0

Il fallait y penser, et la célèbre enseigne de livraison de plats à domicile, Allo Resto, l'a fait. Durant l'été (du 7 juillet au 27 août), Allo Resto, en collaboration avec deux restaurants de la cité des ducs proposent aux Nantais de livrer un pique-nique au coeur des parcs de Procé et de Chantiers.

Associés à cette initiative (lancée dans 9 villes françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse) les restaurants ligériens Jargus et Yogurt Factory prépareront les pique-niques aux gourmands qui ne souhaitent pas se déplacer et surtout conserver leur place dans le parc. Les menus "JustPicnic" sont à découvrir dans les deux restaurants.

Le pique-nique et les Français, une belle histoire

D'après un sondage réalisé pour Allo Resto, le pique-nique, un incontournable pour plus de 70% des Français 71% des Français déclarent faire des pique-niques et près de 20% pratiquent très souvent cette activité estivale. D'ailleurs, qu’ils vivent en ville (56%) ou non (63%), le pique-nique est directement lié à un été réussi pour une majorité de Français.

A vos nappes, prêts ? Pique-niquez !

Informations utiles :

Parc de Procé : 44 Rue des Dervallières

Parc des Chantiers : Boulevard Léon-Bureau