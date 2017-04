0

Ce mercredi, de 14h à 18h, venez prendre la pose en costume et vous faire photographier, seul ou en famille, avec votre roman de Jules Verne préféré. La Fabrique onirique déplace son studio photo et sa garde-robe au Musée Jules-Verne le temps d'un après-midi. Et l'entrée et les animations sont gratuites. 3 rue de l'Hermitage, à Nantes.