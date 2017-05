Nantes Pour l'Unicef, des enfants peignent des murs avec le graffeur Pedro

0

Ce mercredi après-midi, une vingtaine d’enfants du centre de loisirs Aimé Césaire ont fait leurs premières armes de street art sur l’île de Nantes, entre le hangar à bananes et la grue jaune. Cette action nationale de L'Unicef France avait pour nom « Uniday » et entendait sensibiliser le public aux droits des enfants de façon créative. Ils étaient encadrés par l’artiste nantais Pedro du collectif 100Pression, que l’on retrouvera au Voyage à Nantes. « Je leur laisse les « Spray » et ils s’en servent sur les murs », indique Pedro. « C’est un projet participatif avec l’idée d’écrire « Uniday » sur ces murs et de peindre librement. Ca va me faire une base de travail pour agencer ce qu’ils ont fait ».