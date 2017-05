Nantes Powersolo, Weird Omen et Rock Roll & Remember ce soir

0

Place au punk, blues, garage, rock’n’roll et boogie ce mardi 2 mai sur la scène Michelet à Nantes avec les groupes Powersolo, Weird Omen et Rock’nroll and Remember.

Les associations Crumble fight & Back to garage ! présentent

Powersolo (Boogie/Blues/Rock'n'roll, Danemark) CRUNCHY FROG records //

Le power trio danois, emmené par les frangins Kix et Bo, aime le rock à l'esthétique 50's, la country et le rockabilly : tout ce qui se joue fort et vite, s'offre généreusement et fait se déhancher avec une pointe de folie, douce ou furieuse, peu importe : il n'y a pas de mal à se faire du bien.

Weird Omen (Garage/Psych/Surf-rock, Fr) Beast Records, Get Hip Recordings

Weird Omen, qui compte dans ses rangs des membres de King Khan And The Shrines, The Limiñanas, ESCOBAR - Bandpage, délivre dans le garage rock SUR-vitaminé, abolit toute notion de genre pour capter notre attention et nous embarquer dans l'excès, et on aime. Leur crédo est simple, faire du bruit, un maximum, du bon. Et comme moyen d’y arriver, un rock garage brut, optant au gré de ses envies pour des sonorités rockabilly, punk ou surf, le tout agrémenté comme il se doit de fuzz, reverb et autres sons crassouilles. De quoi faire transpirer sous les chemises et propulser le trio perpignanais au nirvâna des combos explosifs. On peut penser plus anciennement à The Cramps, The Kinks. A noter : le dernier album est sorti en 2016 chez Get Hip Recordings (Cynics, The Fleshtones (Official), New Bomb Turks), et Beast Records ( The Madcaps, Slim Wild Boar & His Forsaken Shadow, Burn in Hell, Go!Zilla, Kaviar Special, Dirty Deep), pas rien tout de même... !

Rock Roll & Remember (Oldschool Garage, Fr) Havalina records

Batterie minime et claviers venus des sixties via The B-52's et The Comateens, voix haut perchée, RRR est un duo composé de la tucsonienne Enid et de son mari Eric, par ailleurs ou en d'autres temps batteur de French Cowboy, de The Little Rabbits et de la Secte Humaine. Ils produisent une musique à la fois étrange et familière, propre à la danse mais parfois teintée de mélancolie, qui évoque les bars bondés à une demi-heure de la fermeture et qu'on pourrait qualifier de garage délicat.

La Scène Michelet, 1 bd Henry-Orrion à Nantes. A 20 h. 7€ en résa (hors frais loc), 10€ sur place