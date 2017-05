Nantes Premier sacre en Coupe de France : et le HBC Nantes mit le feu à la rue…

0

Les Nantais ont fêté leur premier sacre en Coupe de France à Paris. Récit d’une nuit inondée de bonheur après leur victoire 37-32 face à Montpellier.

Gaël Pelletier, Thierry Anti, Alberto Entrerrios, Grégory Cojean et quelques proches commençaient à dîner dans un restaurant italien en face de leur hôtel, à deux pas de Bercy. Calme dans la salle du restaurant, zénitude absolue en terrasse où grignotaient les jumelles Bonaventura, arbitres de la finale. Une pause de décibels si respectée qu’elle aurait pu faire l’objet d’un traité. Et puis, cette ruelle menant à gare de Lyon s’est embrasée, le trottoir a été inondé. David Balaguer a amené le trophée, posé avec des fans qui guettaient leurs héros.

Anti : « Quand on a perdu des finales, on mesure le poids d’en gagner »

Toute l’équipe nantaise a débarqué, quelques joueurs – dont le capitaine Rock Feliho - s’étaient coiffés d’un chapeau à paillettes et d’un violet très « H » - qui avait fait fureur dans les tribunes de l’arène de Bercy.

Dominik Klein s’est improvisé chef de fanfare, la grosse caisse a retenti, la trompette aussi. Nicolas Tournat a levé son verre de houblon et en avant la musique.

Une joie simple, partagée, bon enfant, juste un peu trop bruyante au goût de quelques voisins au regard de l’heure avancée (1h du matin). Des carafes d’eau ont volé depuis le premier étage. Nicolas Claire a invité les assaillants à descendre boire un coup plutôt qu’à manifester. En vain. Une quinquagénaire remontée est descendue pour demander le silence. Un peu en pétard, surtout éberluée, le quartier n’étant pas habitué à pareille effusion dans un établissement aussi modeste, dans une artère aussi anodine, alors que les salles et péniches luxueuses réservées à cet effet pullulent en bordure de Seine, à deux cents mètres de là (...)

