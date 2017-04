Nantes Première récolte pour les lycéens à Atacama

0

Les six lycéens nantais qui participent jusqu'à la fin de la semaine à une recherche de météorites dans le désert d'Atacama au Chili, n'ont pas perdu de temps. Deux jours après leur arrivée dans ce haut lieu de la recherche mondiale en astrophysique, ils ont pu trouver quelques trésors avec le concours de Luc Labenne, chercheur de météorites, et des équipes du Muséum et de l'université de Nantes. Dès les 5 premières minutes, Mathis, du lycée de La Herdrie, est ainsi « tombé sur une météorite. « Lorsque nous retrouvons les deux cueilleurs professionnels, racontent les jeunes, « ceux-ci nous indiquent une zone abondante en rochers de l'espace. En seulement une heure, toute l'équipe trouve sa première météorite, et de nombreuses découvertes s'en suivent ».

