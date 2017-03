Nantes La première ville pour la diffusion de films de patrimoine

0

Selon une étude du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en 2015, les films de trente ans et plus représentent 2,9% des entrées totales à Nantes. La ville enregistre donc de meilleurs résultats que Paris (2,2%), et l’écart entre les deux villes ne cesse de se creuser depuis 2006. Concernant la part des films de patrimoine dans les séances, Nantes se place loin devant les autres villes de province avec 2,2% des séances en 2015. Ces chiffres sont aussi le résultat du travail du Cinématographe depuis plus de 15 ans.