Nantes Préparation du site et futur CHU, comme si vous y étiez ! [VIDÉOS]

Dans dix ans, le nouvel hôpital s'installera sur l'île de Nantes. L'avant-projet sommaire vient d'être conclu par la direction et les architectes après une contribution des personnels qui a abouti à la mise en oeuvre de 120 propositions d'aménagement et d'amélioration. On connaît désormais les contours de cet établissement unique en France.

La préparation du site du futur CHU sur la rive sud de l'île de Nantes :

Bienvenue dans le CHU version 2027 et sa ligne de tramway traversante :