Nantes Présidentielle : ambiance tendue dans le centre-ville

Ce dimanche soir, dès 18 h, avant les résultats du premier tour de la Présidentielle, 150 personnes se sont rassemblées place du Bouffay à l'appel de Nantes Révoltée et Nuit debout. Jeunes et moins jeunes ont investi les lieux pour "dénoncer les scandales politiques qui s'enchaînent, révélant une classe politique corrompue". Musique, chansons, jeux de chamboule-tout sur les têtes des candidats, l'ambiance était bon enfant.

A l'Abordage et Nantes Révoltée appellent étudiants et lycéens à se rassembler devant la fac de Lettres ce lundi 24 avril à 12 h . "Pour ne plus laisser aux classes dirigeantes le droit de nous gouverner".

Vers 21 h, l'ambiance s'est dégradée et la tension monte dans le quartier Bouffay avec un défilé de quelque 300 personnes.

Manifestation qui tente d'aller vers la préfecture de #nantes "ni Le Pen ni Macron " pic.twitter.com/E6kXO6ZlBA — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 23, 2017

#nantes la police place du pilori pour stopper progression de la manif — Rémi Certain (@RemiCertain) April 23, 2017

Rue des chapeliers, les lasers des forces de l'ordre font leur apparition. Les manifestants rebroussent chemin #nantes #manif pic.twitter.com/8T1PAABjFI — Marion Lopez (@MarionLpz) April 23, 2017

#nantes pompiers rue de Strasbourg. Des groupes de manifestants disloqués à gauche à droite pic.twitter.com/NjW1a6Hl1p — Rémi Certain (@RemiCertain) April 23, 2017

#nantes près de la place Bouffay. La manif gagne place du Commerce pic.twitter.com/vIHyd27Elj — Rémi Certain (@RemiCertain) April 23, 2017

Vapeurs de gaz lacrymo dans le bouffay. Les terrasses désertées d'un coup pic.twitter.com/f1kiwMZmCU — Rémi Certain (@RemiCertain) April 23, 2017

#nantes les derniers manifestants se sont retrouvés à bouffay. Le calme est revenu pour l'instant — Rémi Certain (@RemiCertain) April 23, 2017