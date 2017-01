Nantes Primaire à gauche : des élus écolos appellent à voter Hamon

0

Tout en soutenant Yannick Jadot pour la présidentielle, six élus écologistes nantais appellent à voter Benoît Hamon à la primaire à gauche.

Ils sont six élus, adjoints ou conseillers municipaux à Nantes. Dont cinq membres d’Europe Ecologie-Les Verts (Jean-Paul Huard, Pierre-Yves Le Brun, Julie Laernoes, Nicolas Martin, Mahel Coppey) et un « société civile » (Alassane Guissé). Tous ont participé à la primaire d’EELV et soutiennent la candidature de Yannick Jabot à l’élection présidentielle.

Mais à la veille du premier tour de la primaire à gauche, le 22 janvier, ils appellent à voter Benoît Hamon.

« Pour concrétiser un projet d'écologie politique, il faut un rassemblement le plus large possible, expliquent les intéressés. Dans une période troublée, Il faut redonner du souffle, de l'espoir et ce n'est qu'avec un projet qui répond réellement aux défis d'aujourd'hui et de demain, un projet progressiste qui prend en compte la finitude des ressources de la planète que nous pouvons reconstruire quelque chose ».

A leurs yeux, seul Benoît Hamon « porte ce projet au sein de la primaire des socialistes ». Si ce dernier gagne la primaire, « nous serons dans une situation nouvelle et totalement ouverte pour la recomposition de la gauche et des idées que nous pourrons porter ensemble », poursuivent-ils.

Au passage, les élus écolos égratignent Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui a pris position en faveur de Manuel Valls : « N’est-il pas difficile de prôner la social-écologie et d'appeler à voter pour le candidat le moins rassembleur et le plus incompatible avec l'écologie politique ? ».