Nantes Primaire à gauche : de Rugy en campagne avec Barbara Pompili

Le candidat écologiste est à Nantes, ce mardi, à la veille du premier tour de la primaire à gauche.

Coïncidence troublante : Barbara Pompili, secrétaire d’État à la Biodiversité, et membre dirigeante du Parti écologiste, est en visite officielle à Nantes, ce lundi. Le jour où François de Rugy, fondateur dudit parti et candidat à la primaire à gauche, est justement en campagne dans son fief nantais.

« Je joins l’utile et l’agréable, se justifie la ministre. Je tiens la promesse que j’avais faite à Johanna Rolland de venir voir les initiatives nantaises en faveur du retour de la nature en ville. Et j’en profite pour apporter mon soutien à François de Rugy dans ce moment de débat ».

Arrivée en fin de matinée, Barbara Pompili a entamé son périple nantais par la visite du jardin des Plantes, où elle a été accueillie par la maire de Nanhtes, Johanna Rolland (PS). Cet après-midi, elle doit visiter « la petite Amazonie », un espace naturel préservé situé derrière le quartier Malakoff, puis le jardin de la Carterie, géré par l’association Adda, avant de rencontrer les responsables d’Ecopôle.

Ce soir, la « militante » Barbara Pompili (ex-EELV) assistera à la réunion publique de François de Rugy, à la salle festive du Breil (20 h). À moins d’une semaine du premier tour de la primaire à gauche, le candidat écologiste ne veut pas se risquer à faire des pronostics. « J’espère surtout que les gens vont se mobiliser pour aller voter. Je pense que les deux débats télévisés de ces derniers jours, et celui prévu jeudi, sont de nature à les intéresser ».

Pour le député de Loire-Atlantique, cette primaire « doit permettre aux électeurs de peser sur le programme du futur candidat de la gauche à la présidentielle. Voter pour moi, c’est une façon pour eux de faire en sorte que ce programme intègre plus d’écologie ».

Lucide sur ses chances de se qualifier, François de Rugy, a prévu de rencontrer les deux finalistes de la primaire dès le lendemain du premier tour. « Je verrai avec eux ce qu’ils sont prêts à reprendre dans mes propositions ». En fonction de leurs réponses, il se déterminera pour le second tour.