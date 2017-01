Nantes Primaires PS : Johanna Rolland à l'heure du choix

0

Sur qui va se porter le choix de Johanna Rolland (PS), maire et présidente de Nantes Métropole, pour les primaires socialistes qui auront lieu le 22 janvier ? Elle l'annoncera en tout début de semaine. Mais d'ici-là inutile d’essayer de lui en faire dire plus au risque de se voir répondre un argumentaire bien rodé depuis l’automne 2016 et répété lors de ses vœux lundi : « Je suis absolument convaincue que l’avenir de la France s’écrit aussi dans les territoires. Le temps où tout venait d’en haut, où l’État devrait seul tout orienter tout décider. Ce temps-là est terminé. C’est un schéma du passé. J’ai envie de contribuer à écrire des shémas d’avenir et dans ces schémas il y a ce qui part des territoires ».

Quel programme correspond le plus à cette position ? Ni Peillon, ni Hamon n'évoquent les territoires. Montebourg s'inquiète des Français du monde rural. Manuel Valls quand à lui propose "de nouveaux transferts de responsabilités aux collectivités ». Est-ce suffisant pour la maire de Nantes ? Réponse la semaine prochaine.

Quoiqu'il en soit ce choix est politique bien-sûr mais aussi, tactique et stratégique à long terme...

