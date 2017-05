Nantes Primavera, la fête de la danse gratuite du 10 au 13 mai

0

Pour sa deuxième édition de Primavera, le CCNN (centre cohrégraphique national de danse) renouvelle son invitation à un moment de partage autour de la danse, ouvert sur la ville. Spectacles, promenades insolites, rencontres inattendues sont au rendez-vous de ces trois journées de Primavera, imaginées comme une pause artistique et poétique au CCNN et dans la ville. Dès le mercredi 10 mai, le CCNN embarque les nantais pour des promenades, des explorations insolites et en mouvement dans Nantes. A partir des propositions de Katja Fleig et de la Cie Louma, chacun composera, seul, en famille ou entre amis, son parcours chorégraphié pour expérimenter un rapport sensible au paysage urbain et quotidien.

Le samedi 13 mai, dans les studios du CCNN, ce joli voyage printanier sepoursuivra autour de trois courtes pièces ― Passo de Ambra Senatore qui sera pour l’occasion recréée pour les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Nantes, Vice Versa de la Cie Mossoux-Bonté et Man Rec de la Cie Amala Dianor ― avant une soirée DJ, évidemment dansante, forcément vibrante.

Informations et réservation au 02 40 93 30 97 et reservation@ccnn.fr

Tout est gratuit