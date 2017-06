Nantes Procréation médicale assistée : les pro et les anti mobilisés

0

Ce matin, décision très attendue du comité consultatif national d’éthique : ses membres se sont prononcés favorablement ouverts à la procréation médicalement assistée pour tous (1).

Ce midi, Les Sentinelles de Nantes doivent manifester devant la Préfecture en scandant leurs slogans : « oui au droit de l’enfant à avoir un père, une mère et à connaître sa filiation. Non à la PMA sans père pour les femmes seules ou en couple de même sexe ».

Pour répondre à cette manifestation, des associations favorables à la PMA - APGL (association des parents et futurs parents gays et lesbiens), Alun’ (association LGTBQI+ de l’université de Nantes) et Trans’inter action - prévoient un rassemblement ce soir « pour une PMA sans discriminations ». « Nous revendiquons l’accès à la PMA à toute personne qui le désire, qu’elle s’identifie comme femme ou non, et nous réaffirmons notre combat pour le droit à disposer librement de son corps ».

(1) La PMA consiste à l’insémination artifificelle ou la fécondation in vitro.