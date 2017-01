Nantes Projet de réaménager le secteur autour de l'Hôtel de ville

0

En plein centre de Nantes, le secteur sud de l'Hôtel de ville fait l'objet d'une étude d'urbanisme pour plus d'attractivité.

L'aménagement de l'îlot Saint-Vincent et ses abords est une opération stratégique qui s'inscrit dans la poursuite des actions engagées pour étendre et renforcer l'attractivité du centre-ville », précise-t-on à Nantes Métropole.

Plusieurs lieux sont concernés, à commencer par les abords immédiats de l'Hôtel de ville avec l'îlot « Saint-Vincent » constitué d'immeubles anciens entre la rue de la commune et la rue de l'Hôtel de ville, les locaux que l'École des Beaux-Arts aura quitté pour l'île de Nantes, l'ex-immeuble du Crédit municipal, le parking Moulin-Mairie, le square Halgand et plusieurs « dents creuses », stigmates de la guerre. « L'inachèvement des abords de l'Hôtel de Ville, la dégradation de l'îlot patrimonial Saint-Vincent, le départ de l'école des Beaux-Arts, le square peu utilisé, la nécessité d'intervenir sur le parking Moulin-Mairie ne répondant plus aux normes de confort et de sécurité, sont autant d'éléments nécessitant la définition d'une opération d'ensemble. L'objectif : définir les conditions d'urbanisation de ce quartier de ville par une opération mixte permettant d'étendre le centre-ville dans un espace public de qualité mettant en valeur l'Hôtel de ville. Cela passerait par la création d'un espace public symbolique devant celui-ci, le développement de l'habitat, la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux de l'îlot Saint-Vincent » précise le rapport.

