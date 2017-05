Nantes Projet Feydeau Nord-Commerce, la grogne des riverains

1

À l’issue du quatrième atelier de concertation organisé fin avril, pour l'aménagement du secteur Commerce-Feydeau Nord, de nombreuses voix s’élèvent face à l’option prise.



La présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland a choisi de confier l’opération réaménagement de ces espaces publics à l’architecte paysagiste Jacqueline Osty. Officiellement depuis le 5 juillet dernier, un atelier citoyen a été installé, « composé de riverains, d’usagers de l’espace public et de commerçants ». Celui-ci « accompagne toute la phase de conception du projet ». Le quatrième atelier s’est tenu le 26 avril dernier. Mais dès l’atelier précédent, le 1er mars, l’une des deux options a prévalu de la part de Nantes Métropole. Celle qui prévoit le déplacement du trafic vers le pied des façades de l’île Feydeau pourtant rejetée par une majorité de participants.

« Cette option a été retenue avant la fin de la concertation avec les riverains. Selon son concepteur parisien, ce transfert permettrait de transformer les aires minérales et bitumées du carrefour centre actuel « arrêt Commerce » en zone paysagère, sauf que pour tous les riverains de l’allée Duguay-Trouin de nombreux aspects ont été négligés », souligne Jean-Pierre Hervé, riverain, qui a déjà recueilli une cinquantaine de signatures dans la pétition qu’il vient de lancer (voir ci-contre). Déjà, un premier riverain, Loïc Ménenteau avait signé une lettre ouverte à Johanna Rolland (PS), la maire de Nantes, pour déplorer ce choix « bien avant la fin de la concertation » (nos éditions du 8 avril 2017). Le Forum Nantes Patrimoine regrette la non prise en compte de l'aspect patrimonial de l'île.

