Nantes Psychologue du travail, Lisa Djian décrit "des salariés sous pression"

Après des années en entreprise, Lisa Djian, 43 ans, est aujourd'hui psychologue du travail en libéral à Nantes.

Elle a passé 17 ans en entreprise et cabinet de conseil occupant les fonctions de directrice financière et de consultante. En 2015, elle ouvre son cabinet de psychologie du travail à Nantes.

« J'avais besoin d'évoluer car la dimension économique et financière de mon travail ne me suffisait pas sourit-elle. J'ai eu envie de développer une approche plus individuelle et me réorienter vers l'accompagnement des personnes vers un mieux-être au travail ». Dans cette perspective, dès 2005, elle reprend des études en psychologie à Rennes 2 menant tout de front : ses trois enfants en bas âge, son travail et sa formation « à distance ». Décroche en quatre ans son Master 1, effectue un bilan de compétences puis valide un Master 2 de psychologie du travail à Angers. Aujourd'hui, elle accompagne les personnes pendant une transition professionnelle, période « que j'ai vécue personnellement ». « Désormais, les parcours professionnels sont beaucoup plus chaotiques et moins linéaires que par le passé, c'est une réalité depuis la fin des années 90 explique-t-elle. Cette transition professionnelle marque une rupture. Toutes les certitudes sont remises en question. Entreprendre de nouvelles expérimentations montre une ouverture d'esprit mais en même temps rend plus vulnérable ». Une phase pas si évidente d'où l'importance d'être suivi. « Il s'agit de dépasser ses peurs, de participer à des dispositifs de groupe (réseaux sociaux, associations), de ne pas s'isoler en partageant son vécu avec d'autres poursuit Lisa Djian. Rencontrer des professionnels et expérimenter d'autres activités pour avancer sont également des pistes intéressantes ».

