Nantes Quartier Bellevue, 150 personnes pour "soutenir Erwan et Steven"

Deux copains avaient été violemment agressés à l’arrêt Du Chaffault. Un rassemblement était organisé quartier Bellevue ce mercredi. Il a réuni 150 personnes.



Au milieu du rassemblement, il y a cet émouvant tête à tête.

Pour la première fois ce mercredi, sur la place du marché de Bellevue, à Nantes, Erwan rencontre Thibault.

Thibault, c’est cet automobiliste de 28 ans qui s’est spontanément arrêté ce dimanche 7 mai, alors que son ami Steven et lui étaient violemment agressés. Les deux copains, âgés de 16 et 18 ans, rentraient chez eux à vélo.

Près de l’arrêt du Chaffault, quatre hommes aux visages plus ou moins masqués avaient surgi. Erwan avait été frappé à la tête, avec des tessons de bouteille et des barres de fer. Il gisait au sol, inconscient, quand Thibault est arrivé.

Le blessé a passé quatre jours dans le coma et porte aujourd’hui un corset. « Il lui a sans doute sauvé la vie », souffle la mère du blessé. « Merci », dit son fils à son « sauveur ». « Oh, mais de rien, c’est normal », répond Thibault, qui dit n’avoir « rien d’un héros ». « Mon coloc et moi, on n’a pas réfléchi. On a vu des mecs s’acharner sur un blessé au sol. On est descendus. C’est tout ».

Leur arrivée avait fait fuir les agresseurs illico...

