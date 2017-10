Nantes Quatre communes de la métropole adoptent la vidéoprotection

0

Les conseils municipaux de Nantes vendredi, de Rezé, Saint-Herblain et Vertou, puis celui de la métropole vendredi 13 octobre devraient autoriser l'utilisation de caméras de vidéoprotection dans les quatre communes demandeuses. D'autres communes pourraient les rejoindre dans un deuxième temps. Au total ce sont 139 caméras qui vont être installées et les responsables se donnent un maximum de 200. Ces caméras seront exploitées 24 / 24h. Après les votes débuteront les travaux de génie civil jusqu'en décembre. De janvier à avril 2018, les 139 caméras seront installées. Puis, on passera à la phase des tests. Le lancement opérationnel se fera dans un an.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce mardi 2 octobre 2017