Nantes Quatre entreprises se mobilisent pour le développement durable

0

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin), quatre entreprises numériques nantaises (Lengow, Intuiti, speachme et iAdvize) organisent la semaine « Tech It Green ». Leur objectif est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux habitudes et gestes simples du quotidien et de favoriser ainsi la transition énergétique dans leur entreprise.

Tech It Green fait suite au Grand Débat sur la Transition énergétique de Nantes Métropole. Des conférences, ateliers et défis sportifs seront organisés pour encourager les salariés à adopter des habitudes responsables.