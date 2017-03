Nantes Quatre équipes sélectionnées pour l'aménagement de la Petite Hollande

0

Les quatre équipes admises à concourir pour la consultation internationale d’aménagement du secteur Petite-Hollande-Bord de Loire ont été désignées par un jury d’experts en urbanisme, choix entériné à l’unanimité par la commission d’appel d’offres de Nantes Métropole.

Ces quatre équipes seront auditionnée à trois reprises d’ici la fin de l’année par la commission de sélection et par des citoyens.

• Studio 017 Paola Viganò avec Michel Desvignes Paysagiste, Atelier Georges, Artelia, Ferrara Palladino. Paola Viganò est une architecte et urbaniste italienne, récompensée par le Grand prix de l’urbanisme 2013 en France. Elle mêle activités de recherche en tant que professeur d’université et urbanisme opérationnel en tant que gérante de l'agence d'urbanisme Studio 017 à Milan. Elle a notamment travaillé sur les projets du centre-ville d’Anvers en Belgique, du Grand Paris, de la Courrouze à Rennes et du projet de ville-port à Saint-Nazaire. Elle est associée au paysagiste français Michel Desvignes, lui-même Grand prix de l’urbanisme 2011, qui a notamment travaillé au réaménagement au projet Lyon Confluence, au vieux port de Marseille ou au projet Eau et territoire du pôle métropolitain Nantes – Saint-Nazaire. Atelier Georges est une jeune équipe nantaise qui travaille notamment sur les projets Mellinet et Champ-de-manoeuvre.

• Phytolab avec Guller&Guller, SCE, Campardou, Studio Vicarini, Maios, Clipperton, Menighetti, Sémaphores : Phytolab est une agence nantaise d’envergure nationale dirigée par le paysagiste Loïc Mareschal. Elle a notamment travaillé sur les bords de Loire à Angers, le front de mer à Saint-Nazaire et travaille actuellement sur les espaces publics au nord de la gare de Nantes, du Jardin des plantes jusqu’au Château des ducs de Bretagne. Il est associé à l’agence suisse Güller&Güller, dirigée par Matis Güller, qui travaille en France sur plusieurs grands projets urbains notamment en Île-de-France mais aussi à Bordeaux ou Marseille, et au bureau d’études nantaise SCE qui mène plusieurs projets sur la métropole.

• West8 avec Forma6, Arcadis, Objectif ville, Double mixte : West8 est une agence néerlandaise de grand renom, réputée pour l’innovation de ses projets. Elle travaille partout dans le monde et notamment pour les projets de front de mer à Toronto et Shanghai, pour les quais de fleuve à Madrid mais aussi pour des projets de grands parcs à Séoul ou New-York. Elle est associée à l’agence nantaise d’architecture Forma 6, qui travaille notamment sur le projet de la gare et des espaces publics au nord de la gare, et avec le bureau d’études Arcadis qui a travaillé sur les quais de la Garonne à Toulouse et de l’Isère à Grenoble.

• TER avec 51N4E, List, Tugec, Mobilis, Une Fabrique de la ville, Collectif Fil, Coup d’éclat : L’agence TER est une agence française de renommée internationale pour ses projets paysagers. Elle a notamment travaillé en Île-de-France, à Strasbourg, Shanghai, Hambourg ou Los Angeles. Elle est associée à la jeune agence d’architecture belge 51N4E, qui a déjà de nombreuses références internationales, et à la Fabrique de la ville, bureau d’études en urbanisme dirigé par Guillaume Hébert et Jean-Louis Subileau, Grand prix de l’urbanisme.