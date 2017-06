Nantes Quatre nouveaux personnages sur la fresque d'Ador et Semor (VIDÉO)

0

De nouveaux personnages se sont ajoutés depuis vendredi à la fresque géante "Trafic", en cours de réalisation sur le hangar de stockage du port de Nantes, quai d'Aiguillon.

Sous les yeux de quelques passants captivés, Ador et Semor, les artistes, ont réalisé depuis vendredi dernier un goéland muselé au guidon de son bus-pétrolette, une belle endormie, des personnages effrayés qui s'entassent dans un fourgon de fortune, ou encore un concept innovant de cage-caravane...

Cette oeuvre, qui s'inscrira dans la programmation du Voyage à Nantes 2017, a l'avantage d'être visible de tous depuis les Anneaux de Buren. C'est une véritable performance réalisée uniquement à la bombe noire et blanche, qui complète le travail entamé l'an dernier lors de l'exposition "Parade, balade et distorsion". Les artistes nantais ont commencé leur graff démesuré lundi dernier et sont contents de leur avancée. Ils prévoient même de finir jeudi avec un jour d'avance.

Bon, nous, on ne fait que vous glisser ça dans l'oreillea, histoire de vous signifier qu'il reste peu de temps finalement pour assister à la réalisation de cette oeuvre destinée à perdurer. À bon entendeur...

Lire la vidéo des artistes en plein travail ce lundi après-midi :

Soutenu par plusieurs partenaires, ce projet a été monté avec l'aide de Yasmina Abid. Un blog réalisé par la journaliste Sarah Guilbaud et le vidéaste Clément Poncin rend compte de toutes les étapes du projet.

VIDEO La fresque d'Ador et Semor pour le VAN démarre aujourd'hui

La fresque d'Ador et Semor pour le VAN est déjà bien avancée