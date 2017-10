Nantes Qui veut devenir chasseur de météorites?

0

Le Planétarium va former des volontaires à la recherche de météorites. Premier contact ce week-end.

Qui veut devenir chasseur de météorite volontaire ? Ce week-end, à l'occasion de la Fête de la science, le Planétarium lance un appel aux habitants. « À l'origine de l'initiative, le projet de sciences participatives Vigie-Ciel, coordonné par le Muséum de Paris », explique Véronique Dubois, directrice du Planétarium de Nantes. Depuis l'an dernier, une centaine de caméras 360° sont installées un peu partout en France. « L'une d'elles se trouve sur le toit de l'université de sciences de Nantes. Elles observent en permanence le ciel et détectent les éventuelles chutes de météorites. Il en tombe deux ou trois par an sur le sol français. Mais c'est souvent très compliqué de les retrouver. Et les scientifiques manquent de main-d'œuvre. »

