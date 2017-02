Nantes Random, la web série nantaise est en tournage pour la saison 2

0

Après une première saison diffusée sur les plateformes de TF1 et de Canal +, et après deux ans d'écriture(s) et de préparation, la saison 2 de Random a débuté son tournage dimanche.

Random, la websérie nantaise, a remporté tous les honneurs avec sa saison 1 (prix internationaux lors de webfestivals, diffusion sur les plateformes VOD TF1 et Canal +, plus d'1 million de vues cumulées sur les différents supports).

L'aventure n'est pas terminée et la saison 2 va pouvoir démarrer après un crowdfunding réussi (plus de 8 000 € récoltés), avec l'aide subventions publiques (40 000 €), et grâce aux recettes générées par la saison 1.

Tournage à Nantes et la région

« Alors que la première saison se déroulait en huis clos dans un appartement quartier Bottière à Nantes Random prend l'air pour sa saison 2 et les 12 épisodes seront tournés exclusivement et intégralement sur la région nantaise du 12 février au 12 mars », confie l’équipe qui compte à présent 23 comédiens (tous Nantais sauf un !) et plus de 20 techniciens. Tous seront tous à pied d’œuvre « pour que le succès de Random se confirme avec la saison 2 ».

Résumé de l’intrigue

Chloé, Alex, Guillaume et Jeanne sont parvenus à quitter l’appartement dans lequel ils étaient enfermés, suite au Phénomène qui les a confrontés à leurs doubles dans la saison 1. Ils pensent retrouver leur vie d’avant. Mais il n’en est rien. L’enfermement n’était que le début, et le Phénomène dévoilera toute son intensité et sa dangerosité.

